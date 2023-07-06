KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 04:53
30. Dönem pomem alımında kazanma ihtimalimiz daha mı yüksek sizce
Başvuru az geldiği için 1993lülere kadar indirdiler yaş şartını. Bu sefer fazla personele ihtiyaç var ve başvuran az diye düşünüyorum. Benim kpss 65 puan mesela 29. Dönemde parkura çağrılmadım fakat 30. Dönemde çağırıldım. Sizce yüksek ihtimalle kazanır mıyım diğer aşamaları da düzgün geçersem?

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