30. Dönem pomem alımında kazanma ihtimalimiz daha mı yüksek sizce

Başvuru az geldiği için 1993lülere kadar indirdiler yaş şartını. Bu sefer fazla personele ihtiyaç var ve başvuran az diye düşünüyorum. Benim kpss 65 puan mesela 29. Dönemde parkura çağrılmadım fakat 30. Dönemde çağırıldım. Sizce yüksek ihtimalle kazanır mıyım diğer aşamaları da düzgün geçersem?

Başvuru az geldiği için 1993lülere kadar indirdiler yaş şartını. Bu sefer fazla personele ihtiyaç var ve başvuran az diye düşünüyorum. Benim kpss 65 puan mesela 29. Dönemde parkura çağrılmadım fakat 30. Dönemde çağırıldım. Sizce yüksek ihtimalle kazanır mıyım diğer aşamaları da düzgün geçersem?