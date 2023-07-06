Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Temmuz 2023 05:40
İNŞAAT MÜHENDİSİ OLARAK ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA GİRENLER
Merhaba arkadaşlar. İnşaat mühendisliği alanında sınava girip barajı geçen var mı? Barajı geçenler olarak WHATSAPP grubumuz var. Her şeyden haberdar olabilmek için bu grubu kurduk. Barajı geçen var ise bana mesaj atabilir mi? Barajı geçen arkadaşlar var ise kaç puan aldınız?

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