Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 05:46
Kamu muhendisleri lne söz veren vekiller nerede, büyük çalım yedi mühendisler;
Seçim öncesi her platformda söz verilen mühendisler yanlarında çalıştıkları ve takım lideri oldukları halde çalışma arkadaşlarından az maaş alacaklar. Seçim sahasında sayın varank kamu mühendislerine seçimi kazanmak için bir omuz atın daha sonra biz o işi çözeriz dedi..o işin çözümü bugün yok... Söz verenler nerede adil hakkimiz olan maaşı alamiyacagiz malesef...Her geçen gün ülkenin mimarları mühendisleri eziliyor...

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