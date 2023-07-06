Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


06 Temmuz 2023 06:20
Sevdiğin işi yapmazsan birgün bile calismis sayılmazsın..

Insan sevdiği işi sevdiği mesleği yapacak!.Srvdigin işi yapmazsan bir gün bile çalışmış sayılmazsın..

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