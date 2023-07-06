Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


06 Temmuz 2023 07:58
doçent adaylarına jüri üyeleri tarafından yapılan zulme sessiz kalmayalım

doç. sürecinde mağdur olan arkadaşlar biraraya gelip ne yapabiliriz ?? Ben 2022 ekimde asgariden; 2023 mart ta ise etik ihlalinden hakkı gasp edilen bir mağdurum. Benim gibi çok kişi olduğunu biliyorum. BİRŞEYLER VARDIR YAPILMASI GEREKEN,

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