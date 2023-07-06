Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Temmuz 2023 08:58
Depremden dolayı sigorta sorunu

Merhaba. Deprem bölgesindeki iş yerleri için sigortayı 31 ağustosa kadar ertelediler. İsteyen işyeryere bu tarihe kadar yatırmıyor. İş yerim yatırladığı için 365 gün sigortalı dolduramıyorum ve eş durumu yapamıyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyiz?

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