Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 09:19
Zam Yalanı

Sözde maaşlara zam geldi ancak seyyanen zammın operasyon ücretleri, yolluklar, iaşeler, emekli ikramiyesi, sınav ücretleri, diğer tazminatlar vs.. hiçbir kaleme etkisi yok. Resmen hükümet kurnazlık yaptı. Memur üzerinden hatta Polis üzerinden menfaat sağlama peşindeler. Yazık ya... acınası bir durum


kamyoncu31
Aday Memur
06 Temmuz 2023 09:25
2024 Ocak zammını 8 bin yokmuş gibi hesaplayın ayrıca. Ocak Şubat Mart 8bin olarak devam edecek. %17-18 e ek olarak Ocak zammi alacaksınız.

Bursaspor1605
Aday Memur
06 Temmuz 2023 09:30
Ya ben anlamadım sadece şu an için mi geçerli bu , 2024 Ocak da seyyanen zam kalkacak mı
kamyoncu31, 57 dk. önce
2024 Ocak zammını 8 bin yokmuş gibi hesaplayın ayrıca. Ocak Şubat Mart 8bin olarak devam edecek. %17-18 e ek olarak Ocak zammi alacaksınız.

kamyoncu31
Aday Memur
06 Temmuz 2023 09:32
Hayır 8bin kalıcı fakat, 8bin bundan sonraki gelecek zamlara ve enflasyon farkına dahil edilmeyecek. Suanki maaşına eklenecek yeni zamlar.
Bursaspor1605, 52 dk. önce
Ya ben anlamadım sadece şu an için mi geçerli bu , 2024 Ocak da seyyanen zam kalkacak mı

esinguler0684
Aday Memur
06 Temmuz 2023 09:34

Seyyanen zam kalkmaz

Bursaspor1605, 52 dk. önce
Ya ben anlamadım sadece şu an için mi geçerli bu , 2024 Ocak da seyyanen zam kalkacak mı

esinguler0684
Aday Memur
06 Temmuz 2023 09:35

Özellikle Polisler iyi kazık yedi


Bursaspor1605
Aday Memur
06 Temmuz 2023 09:41
Her türlü çok kötü
kamyoncu31, 50 dk. önce
Hayır 8bin kalıcı fakat, 8bin bundan sonraki gelecek zamlara ve enflasyon farkına dahil edilmeyecek. Suanki maaşına eklenecek yeni zamlar.

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
06 Temmuz 2023 09:43
Özellikle polisler derken
esinguler0684, 47 dk. önce

Özellikle Polisler iyi kazık yedi


Arizonalı
Aday Memur
06 Temmuz 2023 10:04
Öyle bir şey yok seyyanen verilen zam 15.965 gösterge rakamı üzerinden verildi, yine artar rakam güncellenir.
kamyoncu31, 57 dk. önce
2024 Ocak zammını 8 bin yokmuş gibi hesaplayın ayrıca. Ocak Şubat Mart 8bin olarak devam edecek. %17-18 e ek olarak Ocak zammi alacaksınız.

hasan3401hasan
Aday Memur
06 Temmuz 2023 10:04
Kardeşim polisler niye kazık yesin polisin sadec maaşı var öğretmen hemşire memur duşünsün onu en az zarar gören polis polis sadece maaşı var ek bir yan ödemesi yokki Ek ders nöbet fazla çalışma uzmanlık hiç bir yan geliri yok nasıl oluyor anlatsana polis en çok zarar görüyor polisler açısından iyi bence niye dersen bir hemşirenin polis maaşını geçmedi insanın zoruna gidiyordu belki şimdi geçmez
esinguler0684, 47 dk. önce

Özellikle Polisler iyi kazık yedi


kamyoncu31
Aday Memur
06 Temmuz 2023 10:12
Güzel kardeşim sen TBMM ye sunulan memur zam teklifini oku bakalim bu 8bin ileride nelerden etkilenmeyecek bak gör. Öyle bir şey yok demekle olmuyor. Aç oku o teklifi lütfen.
Arizonalı, 18 dk. önce
Öyle bir şey yok seyyanen verilen zam 15.965 gösterge rakamı üzerinden verildi, yine artar rakam güncellenir.

Cbum
Aday Memur
06 Temmuz 2023 10:16

Çok iyi sapladılar yalnız.

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