Zam Yalanı

2024 Ocak zammını 8 bin yokmuş gibi hesaplayın ayrıca. Ocak Şubat Mart 8bin olarak devam edecek. %17-18 e ek olarak Ocak zammi alacaksınız.

2024 Ocak zammını 8 bin yokmuş gibi hesaplayın ayrıca. Ocak Şubat Mart 8bin olarak devam edecek. %17-18 e ek olarak Ocak zammi alacaksınız.