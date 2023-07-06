Maaş zammı Hk.

8077 TL lik seyyanen zam yapıldı fakat aklıma takılan bir husus var , Ocak 2024 de yapılacak zamma bu seyyanen zam da dahil edilecek mi yani 22 üstünden mi alacağız Ocak da ki zammı ?

8077 TL lik seyyanen zam yapıldı fakat aklıma takılan bir husus var , Ocak 2024 de yapılacak zamma bu seyyanen zam da dahil edilecek mi yani 22 üstünden mi alacağız Ocak da ki zammı ?