Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 09:26
Maaş zammı Hk.
8077 TL lik seyyanen zam yapıldı fakat aklıma takılan bir husus var , Ocak 2024 de yapılacak zamma bu seyyanen zam da dahil edilecek mi yani 22 üstünden mi alacağız Ocak da ki zammı ?

Devir Kötü
Şef
06 Temmuz 2023 10:11

Olmazlar oldu, herşey ellerinde bir bakarsın maaşın düşmüş


fakir.adam
Şube Müdürü
06 Temmuz 2023 10:15

sanmam. yüzde 17 zamma göre alırsın. ocakta maaşın düşebilir hatta.


Emir ka
Şube Müdürü
06 Temmuz 2023 10:18
Seyanen zam dahil olur gelecek zamlara
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