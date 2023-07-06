Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 09:29
4/b sözleşmeli büro personeli merkezi atamada vhki veya pc işletmenliği yazabilir mi

Sıkıntısız atanmak için diploma ile kazanılan mühendis kadrosuna mi geçmek gerekiyor. Yine duz memurluk ataması olabilir mi bürodan ? Cezasız beklemesiz kadroya geçmek istiyorum.


selma akan
Aday Memur
06 Temmuz 2023 09:49

sözleşmeliden kadroluya geçeceksen beklemeksin geçebilirsin

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