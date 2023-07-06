Ev sahibim %150 oranında kira artışı talep ediyor. Bu zama hiç razı değilim ev sahibim de uzlaşmacı bir tavır sergilemiyor. Noterden ihtarname çekip yüzde 25 zam ile oturmaya devam edebilir miyim?

Ev sahibim %150 oranında kira artışı talep ediyor. Bu zama hiç razı değilim ev sahibim de uzlaşmacı bir tavır sergilemiyor. Noterden ihtarname çekip yüzde 25 zam ile oturmaya devam edebilir miyim?