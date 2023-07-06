Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 10:03
Ev Kirası
Ev sahibim %150 oranında kira artışı talep ediyor. Bu zama hiç razı değilim ev sahibim de uzlaşmacı bir tavır sergilemiyor. Noterden ihtarname çekip yüzde 25 zam ile oturmaya devam edebilir miyim?

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