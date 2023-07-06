KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


06 Temmuz 2023 10:05
2023/1 MERKEZİ alım klavuzu yayımlandı. İİBF kardeşlerimi bekliyorum...

herkeze hayırlı olsun İİBF kardeşlerimi tercih konusunda fikir alışverişinde bulunmak için başlıga davet ediyorum. iibf dışındakıler lutfen salça olmasın sevgiler.

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