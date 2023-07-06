Diyarbakır HAZRO hakkında bilgi ?

Hazro luyum Diyarbakır ın sosyal yaşam bakımından en kötü ilçesidir bir dağın eteğine kurulmuş önceleri silvan ilçesine bağlı nir köydü sonra ağa ve beglerin çabaları ile ilçe oldu. Ev fiatları nispetten daha ucuz ama yaşanabilecek ev bulabilirseniz. Diyarbakır a yaklaşık 1 saat mesafede Hazro merkez halkı gelenekçi ve halen aşiret zihniyeti bir halk her ne kadar aşiretlik sistemi olmasa da sayıca kalabalık aileler olduğundan kendi aralarında husumetliler yani kısacası pek artısı yok

Hazro luyum Diyarbakır ın sosyal yaşam bakımından en kötü ilçesidir bir dağın eteğine kurulmuş önceleri silvan ilçesine bağlı nir köydü sonra ağa ve beglerin çabaları ile ilçe oldu. Ev fiatları nispetten daha ucuz ama yaşanabilecek ev bulabilirseniz. Diyarbakır a yaklaşık 1 saat mesafede Hazro merkez halkı gelenekçi ve halen aşiret zihniyeti bir halk her ne kadar aşiretlik sistemi olmasa da sayıca kalabalık aileler olduğundan kendi aralarında husumetliler yani kısacası pek artısı yok