Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 10:06
Diyarbakır HAZRO hakkında bilgi ?

Öncelikle herkese hayırlı olsun. İlçe hakkında bilgi verebilecek olan var mı ?


Afitaper96
Aday Memur
06 Temmuz 2023 10:19
Hazro luyum Diyarbakır ın sosyal yaşam bakımından en kötü ilçesidir bir dağın eteğine kurulmuş önceleri silvan ilçesine bağlı nir köydü sonra ağa ve beglerin çabaları ile ilçe oldu. Ev fiatları nispetten daha ucuz ama yaşanabilecek ev bulabilirseniz. Diyarbakır a yaklaşık 1 saat mesafede Hazro merkez halkı gelenekçi ve halen aşiret zihniyeti bir halk her ne kadar aşiretlik sistemi olmasa da sayıca kalabalık aileler olduğundan kendi aralarında husumetliler yani kısacası pek artısı yok
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