KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Temmuz 2023 10:19
DHMİ, bilgisayar teknikeri almış hem de bir hayli

Yaşadı bilgisayarcılar

Hayırlı olsun


Mükreminçıtır
Aday Memur
06 Temmuz 2023 10:28

12 kadro saydım bilgisayar teknikerlik dhmi' de


han aslı
Aday Memur
06 Temmuz 2023 11:12

dhm de 3225 kodu

(((((Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait 4619 nitelik kodlarının kullanıldığı Mühendis

(Elektronik) ile 3293 ve 3297 nitelik kodlarının kullanıldığı Tekniker (Elektronik) pozisyonuna atanacak

adayların, Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sınav, Sertifika, Lisans ve Yetkilendirme

Yönetmeliğinin 21 inci maddesi kapsamında aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları

gerekmektedir&#894;)))) ' den sorumlu değil mi?

Mükreminçıtır, 1 saat önce

12 kadro saydım bilgisayar teknikerlik dhmi' de

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