Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 10:25
Bazı yeni polisleri anlamıyorum
Sanki silah zoruyla polis olmuşlar gibi okuldan çıkalı kaç ay olmuş şartlarını bilmiyor gibi girine kadar kırk takla atarlar sonra gelmişsiniz burda yok meslek bitmiştir yok osu yok busu , ekipte abilerini dayılarını beğenmezler şükürcü tayfası derler, kendileri bulunmaz hint kumaşı havasındalar sözüm meclisten dışarı ama yarısına yakını bu kafadalar, herkes farkında şartlar zor hayat pahalı bunda hemfikiriz hakettiğimizi tam almıyor olabiliriz ama çoğumuz babadan zengin değiliz hobi olsun diye yapmıyoruz bu işi şükür ki iyi kötü bir işimiz var diyeceğim bunada laf ederler:)

birbulutolsamm
Aday Memur
06 Temmuz 2023 10:35

Şu sayfada hiç isyan etmedim ama kusura bakmayın da mesleğe binbir zorlukla girdik diye hakettiğimizi alamadığımıza mı şükredelim ? Yaradana şükrediyoruz orası ayrı. Ama belediyede çalışan işçi bile (küçümsemiyorum yanlış anlaşılmasın ) bu paraya bu meslek yapılmaz diye halimize acıyosa siz neyin şükründen bahsediyosunuz ? Böyle olduğumuz için hakkımızı alamıyoruz işte. Şu teşkilatta birlik beraberlik şuan bu konuyu konuşuyo olmazdık.


Cbum
Aday Memur
06 Temmuz 2023 10:36

Onları diyenin yeni polis olduğunu nereden biliyorsun. Burda 10-15 yıllık polisler de eskiden evimizi arabamızı aldık ama şu anda imkansız oldu yeni girenlerin Allah yardımcısı olsun diyorlar.

Zorunlu görev süresini yapıp bırakacak olan da çok var. Yani yeni polis isyanda gibi bir sınırlamayı kabul etmiyorum.


siyahbeyaz88
Şube Müdürü
06 Temmuz 2023 10:47
Bana göre eskilerin demesi daha haklı onlar mesleğe girdiğinde şimdiki imkanlar şartlar o zamanki şartlarla aynı değil bu şartlarda mesleğini seçmişler ama yeni başlayanlar bu şartları bilerek seçiyorlar , belediyede ki işçi daha çok alıyor diyorlar ya da kamudaki güvenlik tamam da sanki buralar yol geçen hanı her önüne geleni alıyorlardı kendine güvenen girsin olsun polisliğin alımı çok bu yüzden polis oluyorlar
Cbum, 1 saat önce

Onları diyenin yeni polis olduğunu nereden biliyorsun. Burda 10-15 yıllık polisler de eskiden evimizi arabamızı aldık ama şu anda imkansız oldu yeni girenlerin Allah yardımcısı olsun diyorlar.

Zorunlu görev süresini yapıp bırakacak olan da çok var. Yani yeni polis isyanda gibi bir sınırlamayı kabul etmiyorum.


mengok
Şef
06 Temmuz 2023 10:51
Ulan şartını biliyor adam da maaşını da biliyor .. şimdi şart aynı ama maaşı en düşük memura ramak kalmış ben on yıllık memurum girdigimizle şimdi arasında dağlar kadar fark var

Conkiponki
Memur
06 Temmuz 2023 10:51

Hak da talep edilemez oldu. İyi bide piramit yapalımmı


siyahbeyaz88
Şube Müdürü
06 Temmuz 2023 10:55
Demek istediğim bu aslında memnuniyetsiz olacak biri varsa o da orta senelikler yani 10-15 yıllıklar adam girdiğindeki maaşla şimdiki maaşı alım gücü bir değil bu adam bunu bilerek mesleğe girmiş ama yeni başlayanlar zaten maaşını alım gücünü bilerek giriyor sonra isyan ediyor
mengok, 1 saat önce
Ulan şartını biliyor adam da maaşını da biliyor .. şimdi şart aynı ama maaşı en düşük memura ramak kalmış ben on yıllık memurum girdigimizle şimdi arasında dağlar kadar fark var

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
06 Temmuz 2023 10:57
Ne zaman hak talep ettin de karşında durdular burda yazmakla mı hak talep ediyorsun
Conkiponki, 1 saat önce

Hak da talep edilemez oldu. İyi bide piramit yapalımmı


Conkiponki
Memur
06 Temmuz 2023 11:05

Dayı yaz oldumu 40 gün olan yıllık iznini kullanamıyor ben 10+4 zorla gidiyon izine 12 36 hak getire 150 sorgu 30 40 ceza istiyor ekip başı en az 6 saat sabit görev üstüne bide 150 sorgu yapınca 10 saat asfalttan çekilemiyosun. Konuşulcak çok şey varda duvar duvar burası az kaldı 5 sene sonra ben kaçarım sizde devam edin bide piramit yapın

siyahbeyaz88, 56 dk. önce
Ne zaman hak talep ettin de karşında durdular burda yazmakla mı hak talep ediyorsun

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
06 Temmuz 2023 11:15
Ee kardeşim burda ne güzel atıp tutuyorsun komserlerine de desene niye benden bu performansı bekliyorsunuz hangi yönetmelikte var bunları yapmak mecburiyetinde bırakıyorsunuz diye sonrada hakkımızı arayamıyor oluyorsun
Conkiponki, 48 dk. önce

Dayı yaz oldumu 40 gün olan yıllık iznini kullanamıyor ben 10+4 zorla gidiyon izine 12 36 hak getire 150 sorgu 30 40 ceza istiyor ekip başı en az 6 saat sabit görev üstüne bide 150 sorgu yapınca 10 saat asfalttan çekilemiyosun. Konuşulcak çok şey varda duvar duvar burası az kaldı 5 sene sonra ben kaçarım sizde devam edin bide piramit yapın


sükürcüdayi
06 Temmuz 2023 11:16

Son 5-6 yıldır mesleğe giren memurların yüzde 75i sanki zorla çalıştırılıyor


POLO155
Aday Memur
06 Temmuz 2023 11:23
Dayı haklısın ama boş muhabbet açmayın buralarda yav. Merak ettiğiniz bir konu varsa açın yoksa kalabalık etmeyin yav

konyali4206
Aday Memur
06 Temmuz 2023 11:25
senin gibi vasıfsız adamları polis yaparsan 4 elle sarılır polisliğe 12-12 falan farketmez haaa bide şu var senin gibileri mesleği elinden giderse bi baltaya sap olmayacağını bildiği için yanındaki adamı acımadan satar
siyahbeyaz88, 38 dk. önce
Ee kardeşim burda ne güzel atıp tutuyorsun komserlerine de desene niye benden bu performansı bekliyorsunuz hangi yönetmelikte var bunları yapmak mecburiyetinde bırakıyorsunuz diye sonrada hakkımızı arayamıyor oluyorsun

siyahbeyaz88
Şube Müdürü
06 Temmuz 2023 11:31
Sen çok adam satmışsın
konyali4206, 28 dk. önce
senin gibi vasıfsız adamları polis yaparsan 4 elle sarılır polisliğe 12-12 falan farketmez haaa bide şu var senin gibileri mesleği elinden giderse bi baltaya sap olmayacağını bildiği için yanındaki adamı acımadan satar

sedat0707
Aday Memur
06 Temmuz 2023 11:42

Bırakın gençleri hakkını arasın... Biz yıllarca şükrettik sesimizi çıkar(a)madıkda ne oldu...

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