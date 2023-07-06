Bazı yeni polisleri anlamıyorum

Sanki silah zoruyla polis olmuşlar gibi okuldan çıkalı kaç ay olmuş şartlarını bilmiyor gibi girine kadar kırk takla atarlar sonra gelmişsiniz burda yok meslek bitmiştir yok osu yok busu , ekipte abilerini dayılarını beğenmezler şükürcü tayfası derler, kendileri bulunmaz hint kumaşı havasındalar sözüm meclisten dışarı ama yarısına yakını bu kafadalar, herkes farkında şartlar zor hayat pahalı bunda hemfikiriz hakettiğimizi tam almıyor olabiliriz ama çoğumuz babadan zengin değiliz hobi olsun diye yapmıyoruz bu işi şükür ki iyi kötü bir işimiz var diyeceğim bunada laf ederler:)

Sanki silah zoruyla polis olmuşlar gibi okuldan çıkalı kaç ay olmuş şartlarını bilmiyor gibi girine kadar kırk takla atarlar sonra gelmişsiniz burda yok meslek bitmiştir yok osu yok busu , ekipte abilerini dayılarını beğenmezler şükürcü tayfası derler, kendileri bulunmaz hint kumaşı havasındalar sözüm meclisten dışarı ama yarısına yakını bu kafadalar, herkes farkında şartlar zor hayat pahalı bunda hemfikiriz hakettiğimizi tam almıyor olabiliriz ama çoğumuz babadan zengin değiliz hobi olsun diye yapmıyoruz bu işi şükür ki iyi kötü bir işimiz var diyeceğim bunada laf ederler:)