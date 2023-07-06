TEİAŞ Memur Kadrosu

Merhaba arkadaşlar, Teiaş Esenler ve Başakşehir memur kadrolarına başvurmayı düşünüyorum. Acaba bilen birisi 2023 temmuz zammı ile birlikte memur maaşını, giysi yardımı, servis imkanı ve kurumda olam diğer sosyal ve yan hakları yazabilir mi acaba? Ayrıca Teiaş'ta memurun görev tanımı nedir, ne iş yapar bilenler yardımcı olabilir mi rica etsem?

Merhaba arkadaşlar, Teiaş Esenler ve Başakşehir memur kadrolarına başvurmayı düşünüyorum. Acaba bilen birisi 2023 temmuz zammı ile birlikte memur maaşını, giysi yardımı, servis imkanı ve kurumda olam diğer sosyal ve yan hakları yazabilir mi acaba? Ayrıca Teiaş'ta memurun görev tanımı nedir, ne iş yapar bilenler yardımcı olabilir mi rica etsem?