KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


06 Temmuz 2023 10:39
TEİAŞ Memur Kadrosu
Merhaba arkadaşlar, Teiaş Esenler ve Başakşehir memur kadrolarına başvurmayı düşünüyorum. Acaba bilen birisi 2023 temmuz zammı ile birlikte memur maaşını, giysi yardımı, servis imkanı ve kurumda olam diğer sosyal ve yan hakları yazabilir mi acaba? Ayrıca Teiaş'ta memurun görev tanımı nedir, ne iş yapar bilenler yardımcı olabilir mi rica etsem?

aleladeyazar
Aday Memur
06 Temmuz 2023 10:54

Şu an bakanlıkta çalışan düz memur 22bin alacak teiaş ve eüaş da durum ne oluyor acaba ? Kitlerde ne kadar maaş farkı var? Bilen biri bilgilendirebilir mi ?


cartcurt28
Aday Memur
06 Temmuz 2023 11:31

teias 2024 te ozellesmyecek mi? ben hicbir sey anlamadim..sonra bu memurlar havuza gidecek..6 7 ay icin mi teiasa gideceksiniz..yoksa ben mi yanlis biliyorum

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