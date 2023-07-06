Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


06 Temmuz 2023 10:46
Yaz Kur'an Kurslarında Günlük 4 Saat Ders Verilip 3 Saat Ücret Ödenecek

Kur'an Kursu Öğretmenlerinin haberi var mı?

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Sözlük

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