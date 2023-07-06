Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


06 Temmuz 2023 10:58
Hizmet birleştirme

Merhaba arkadaşlar ben 2015 yılında lise düzeyinde KPSS ile Adalet Bakanlığına 657/4B kapsamında sözleşmeli mübaşir olarak atandım.sonrasında yine KPSS ile Aile Bakanlığına sözleşmeli Sosyal Çalışmacı olarak atandım ve bu şekilde kadroya geçtim.Acaba şu an yapacağım hizmet birleştirmesi derece kadememe ve diğer özlük haklarıma etki edermi?

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