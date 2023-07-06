Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 10:58
Muğla merkez ev problemi
Muğla merkezde ev bulamıyoruz. Tayin sebebiyle ev boşaltacak olan varsa iletişime geçebilir miyiz

senpaituyum
Aday Memur
06 Temmuz 2023 11:37
Kolaylıklar dilerim Muğla ev konusunda yaşam konusunda pahalı bi il
Toplam 1 mesaj

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