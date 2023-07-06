Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Temmuz 2023 11:05
Geçiş

Üniversite hastanesinde 4/A kadrolu çalışan hemşire matematik öğretmenliği okuyup mezun olduktan sonra milli eğitim bakanlığına geçebilir mi?


C.dem
Aday Memur
06 Temmuz 2023 11:06
Tabiki de geçebilir

Sanaylin
Aday Memur
06 Temmuz 2023 11:17
Ya istifa edip tekrar meb e basliyacak. Kurumlar arasinda geciste kadronuzla gecis yapiyorsunuz kadronuz hemsirelik oldugu icin meb e hemsire kadrosu acilirsa gecebilirsiniz. Ogretmen olarak gecemiyorsunuz. Bunun disinda meb 2019 dan beri kurumlararasi gecis ve aciktan atama almiyor. Bende takip ettigim icin biliyorun
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