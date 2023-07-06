Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Temmuz 2023 11:05
Ankara Mamak devlet Hastanesi
Eş durumu ile Ankaraya tayinim oldu. Mamak Devlet Hastanesi ni istemeyi düşünüyorum. Yani il sağlığa gidip rica etcem. İyi ve kötü yanları nelerdir. Çalışan arkadaşlarım bilgi verebilir mi? Düşüncem acil birimi. Hemşireyim.

Çok Yazılan Konular

2023 haziran iller arasi yer degistirme tayiniSağlık mazeretiMayısta eş durumu tayini verip hala sonuçlanmayan var mıSağlik bakanligi unvan degisikligi sinavi mulakatHagb2023/5 atamalarında çkys bekleyen var mı?İşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)Hizmet puanıDerece kademeTıbbi dökümantasyon ve sekreterlik

Sözlük

özlemek 3 Behram 4 kadınlarda evde kalma yaşı 4 editörlerin yetkileri 3 güne bir şiir bırak 1 yazım yanlışı 3 artık kimsenin karşı tarafı dinelmemesi 5 Sirius yıldızı 2 kıskandırmak 3 Ayranla dürümün aynı anda bitmesi 7

Son Haberler

Merkez Bankası Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandıCHP'den özeleştiri: YSK'ya anlamsız isnatlarda bulundukSakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasına devam edildiCHP'li Kaya'dan kamu personelinin ücret artışına eleştiriTüm Emek Der'den emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına zam talebi

Editörün Seçimi

Cumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yokİkinci El Ucuz Suni Deri Dönerli Amortisörlü Satılık KoltukSeyyanen Zamdan 3647 TL Maaş FarkıEğitim Bir Sen Ali Yalçın Siz Ne iş Yaparsınız ?