Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 11:07
Sırada ikramiye artırılması olmalı

İşçiler yılda 100.000 civarı ikramiye alırken bizim 5000 TL almamız çok saçma. Toplu sözleşme ikramiyesi en düşük memur maaşı olan 22000 TL'nin 3 ayda bir verilmesi talep edilmelidir.

#memuraikramiye


kerten.kele
Memur
06 Temmuz 2023 11:12
Sadece memurlara verilmeli zira isciye de 3 aylik toplu sozlesme zammi gelmisti

dmys
Aday Memur
06 Temmuz 2023 11:50

İşçi ikramiye alıyor ki zaten. Olay bizim almamamızda.

kerten.kele, 42 dk. önce
Sadece memurlara verilmeli zira isciye de 3 aylik toplu sozlesme zammi gelmisti
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