KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


06 Temmuz 2023 11:18
Merkezi atama

herkesin kılavuzu ne kadar az alım olduğunu görmüştür bu kılavuz bundan sonraki bütün alımların habercisidir kamuda tasarruf için memur alımlarıda kısılmıştır siz ne düşünüyorsunuz

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