KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Temmuz 2023 11:18
Eti Maden İşletmeleri

Arkadaşlar Merhaba,

Ön lisans alımlarda eti maden için memur alımı var. Maaş, yan haklar gibi konularda bilgisi olan varsa bilgilendirebilir mi? Teşekkür ederim

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