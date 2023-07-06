Botaş Eem Puanları

Arkadaşlar selamlar. Yeni yeni kamu düşünüyorum o yüzden pek bir bilgim yok taban puanlarla alakalı kusuruma bakmayın. Geçen sene 80 kpss ve 88 yds puanımla botaş a başvurmuştum EEM kadrosuna ve sonuçlar açıklanmış. 2.yedeğim. Kurum zaten 4 kişi alıyor. Bu demek oluyor ki 6.yım mülakata çağırılan 16 kişi arasından. Kpss puanının bu kadar kötü olmasına rağmen bu mümkün mü yoksa ben mi anlamadım :) Çünkü nereye baksam eem de 90 alman lazım en az, atanman için diyorlar. 80 değil de 83 alsaydım girmiş olacaktım asil listeye göre. Yds puanı mı bu kadar eliyor insanları? Bir de bir eem nin girebileceği en iyi kurum hangisidir? DHMİ 1.zaten.