Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 11:23
Zam kanunu meclisten gecmeden derhal mudahale edilmelidir..
Yuzde 17.55 orani Ile seyyanen verilecek 8000 rakami yer degistirerek, once seyyanen eklenip sonra oran Ile carpilmali arada 1500 tl ye yakin fark var memur leyhine...bu sekilde alamadigimiz temmuz sozlesme zammi ve enflasyon farkini da mahsup etmis olacagiz...

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Sözlük

aygır 1 Araba markalarının hemen her hafta zam yapması 4 müslüm gürses 3 yüzünden geçen gölge 2 harmanım ben harmanım 2 havar 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 4 uyuz 1 kadınlarda evde kalma yaşı 4 maaş konusuna temizlik işçisinin memura tur bindirmesi 4

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