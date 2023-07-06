Zam kanunu meclisten gecmeden derhal mudahale edilmelidir..

Yuzde 17.55 orani Ile seyyanen verilecek 8000 rakami yer degistirerek, once seyyanen eklenip sonra oran Ile carpilmali arada 1500 tl ye yakin fark var memur leyhine...bu sekilde alamadigimiz temmuz sozlesme zammi ve enflasyon farkini da mahsup etmis olacagiz...

Yuzde 17.55 orani Ile seyyanen verilecek 8000 rakami yer degistirerek, once seyyanen eklenip sonra oran Ile carpilmali arada 1500 tl ye yakin fark var memur leyhine...bu sekilde alamadigimiz temmuz sozlesme zammi ve enflasyon farkini da mahsup etmis olacagiz...