Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 11:30
8077 tl ek ödeme olarak verilmesi saçmalığı

ne emekliliğe ne harcıraha nede başka bişeye yansıyacak. resmen işçiye haketmediğini verenler memura hakettiğini vermiyorlar. bizden kesip taşerondan kadroya geçen işçiye veriyorlar. yazıklar olsun. taşerondan kadroya geçen hizmetli mühendis maaşı alacak. adalete bak.


TakaNuri
Şef
06 Temmuz 2023 11:33

Bir mutemet olarak şu bilgilendirmeyi yapayım.

1. Kanun metninde 15.965 ek gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktar ek ödeme olarak ödenir diyor. Bu miktar da 8138 liraya denk geliyor. Yani kanunda 8077 lira geçmiyor.

2. Bu ek ödeme gelir vergisine tabi değildir sadece damga vergisi alınır. Ama toplam vergi matrahına dahildir.

3. Memur maaş katsayısı 6 ayda bir yüzdelik zam ile güncellendiği için bu ek ödeme sabit değildir her zam döneminde artar.

4. Bu ek ödeme artışının diğer tazminat ve ödenekler üstünde herhangi bir etkisi yoktur. Yani ek kalemlerin ve emekli keseneğinin artışları üstünde etkisi yoktur.


Anuşirvann
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 11:35

Bize ne emeklilerden kardeşim. onlar oy verirken düşünecekti :)) oyların çoğunu emeklilerden aldılar zaten.


kariyerci-
Aday Memur
06 Temmuz 2023 11:40

hocam ikramiye alan memurlar için bu seyyanen yalnızca maaşı etkileyecek değil mi?

TakaNuri, 22 dk. önce

Bir mutemet olarak şu bilgilendirmeyi yapayım.

1. Kanun metninde 15.965 ek gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktar ek ödeme olarak ödenir diyor. Bu miktar da 8138 liraya denk geliyor. Yani kanunda 8077 lira geçmiyor.

2. Bu ek ödeme gelir vergisine tabi değildir sadece damga vergisi alınır. Ama toplam vergi matrahına dahildir.

3. Memur maaş katsayısı 6 ayda bir yüzdelik zam ile güncellendiği için bu ek ödeme sabit değildir her zam döneminde artar.

4. Bu ek ödeme artışının diğer tazminat ve ödenekler üstünde herhangi bir etkisi yoktur. Yani ek kalemlerin ve emekli keseneğinin artışları üstünde etkisi yoktur.

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