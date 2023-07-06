Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Temmuz 2023 11:32
Eş durumu tayini hakkında bilgisi olan cevap verebilir mi ?

Eşim öğretmen doğu görevini tamamladı. Ağustosta eş durumu yapmak istiyoruz. Bende Bim de çalışıyorum. 360 gün sigorta primini doldurdum. Fakat eşimin doğu görevi yaptığı yerde çalışıyordum. Şimdi ise ağustos gelmeden kendi memleketimize ben bim aracılığıyla geçiş yapacağım. Bu geçiş eş durumunu etkiler mi ? Apıştım atamasının son gününe kadar benim geçişim olursa eşim eş durumu tayini yapabilir mi ? Kısacası belli bir süre çalışmam mı gerekiyor ? Lütfen yardımcı olabilir misiniz ?

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