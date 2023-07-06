Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


06 Temmuz 2023 11:45
Hizmetli den düz memurluğa geçiş
Arkadaşlar hizmetli olarak atandıktan sonra ekpss üzerinden düz memurluğa geçiş yapabilir miyim? Bilgisi olan varmı ?

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