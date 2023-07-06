Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 11:51
Hatay yatır artık paraları
Martta gittim daha terör parası yatacak

masterrrrr
Memur
06 Temmuz 2023 12:27

Aynı dertten muzdaribim, mart gidiş nisan dönüş 49 gun kaldım paralarımızı yatırmıyorlar

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