Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


06 Temmuz 2023 11:54
Hizmetli personel(engelli birey)
F29 apitik psikoz rahatsızlığım var.%40engelli raporum var. Merkezi alımlarda ki hizmetli personel alımından atanirsam herhangi bir sorun çıkar mı ? Kurumun istediği sağlık raporunu sağlık kurulundan alabilir miyim ?

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