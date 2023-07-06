Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Temmuz 2023 12:07
Teiaş kurum içi tayin hakkı var mı ?

Merhaba herkese kolay gelsin. Suan 657 de memurum. Teiaş kurum içi tayin var mıdır. Ona göre başvuru yapcam benim için cok kritik bi karar. 4 5 yıl sorunum yok sonrasında kurum içi tayinde sorun yaşar mıyım? Kesin bilgi sahıbi bi arkadaş yardımcı olursa sevinirim. Şimdiden teşekkürler.


birtutamumut
Şef
06 Temmuz 2023 12:27

Sanırsam 2 yıl aynı yerde çalışma şartı vardı. Sonra gitmeden bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Amirle müdürle iyi geçin no problem İNŞALLAH


yetkilikişi
Aday Memur
06 Temmuz 2023 12:49

Teiaş da çalişmadim ama 10 yillik memurluk tecrubeme göre amirle şefle iyiysen, işinde iyiysen seni kimse gondermek istemez. Senin gibi adami bir daha nereden bulacak. Ne problemli adamlar var. Problemli kişilerin yer değiştirmesi daha kolay olabiliyor.

birtutamumut, 58 dk. önce

Sanırsam 2 yıl aynı yerde çalışma şartı vardı. Sonra gitmeden bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Amirle müdürle iyi geçin no problem İNŞALLAH

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