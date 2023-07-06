KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 12:15
Üniversite eğitim harici önemli mi?

Merhabalar,

Ben şuanda Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. siyaset bilimi ve kamu yönetimi 2023-2024 yılı için 3.sınıf öğrencisiyim. Hedefim KPSS A grubu sınavına girip Uzman olmak. Fakat biraz araştırma yaptığımda Uzman ve yardımcılarının genelde en azından İstanbul Ünv. SBF mezunu olduklarını gördüm. Üniversite etiketi sınavımızı mülakatımızı veya herhangi bir şeyi etkkiler mi? Maalasef zamanında meslek lisesine gittiğim için muhasebe stajım boyunca hiç çalışamamıştım. Mezuna kalmadanda Çanakkaleye girebildim. Yardımcı olur musunuz acaba?


superbery
Aday Memur
06 Temmuz 2023 12:39

üniversiteyi bitirecekseniz sonrası çok büyük pişmanlık getirecek ama aile baskısıda vardır kesin


gkhnhn
Aday Memur
06 Temmuz 2023 12:46

Şuanda özel sektörde stajımı yapıyorum ve bir denetim firmasınada gidebilirim yine staj için. Dolayısıyla iş kaygım azaldı ancak benim amacım Uzman olmak. Aöften falan uzman olan var mı veya benim gibi ortalam bir üniversiteden.

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