Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 12:22
Seyyanen zammın 14 günlük farkı yatmayacak

Seyyanen zammın 14 günlük farkı yatmayacak.

Arkadaşlar bu konuda kafa karışıklığı olduğu için yazıyorum. 8000 liralık seyyanen zammın 14 günlük farkı kesinlikle yok. Teklif metnini okursanız görürsünüz. Oradaki "1 temmuz 2023" ibaresi dan itibaren


recepavni
Aday Memur
06 Temmuz 2023 12:25

Oradaki "1 temmuz 2023" ibaresi enflasyon farkı ile yatacak ücretle alakalı. 8000lik ücret 15 temmuzdan sonra uygulanacağı için kesinlikle 14 günlük fark yok. Bilgilerinize sunulur.


Emir ka
Şube Müdürü
06 Temmuz 2023 12:38
Kına yak

office chief
Memur
06 Temmuz 2023 12:39

taslak teklifin değişeceğini düşünüyorum.


zirincik
Aday Memur
06 Temmuz 2023 13:04

Gerekçe 5. paragraf:

Bu düzenlemelerin devamı niteliğinde olan Kanun Teklifiyle ise; kamu çalışanlarının

refah düzeyinin artırılması amacıyla ilave iyileştirmeler yapılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve

Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme

hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1/7/2023 - 31/12/2023

tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa

ek olarak (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu

bulunacak tutarda ilave ödeme yapılması öngörülmektedir.

Madde 14 d bendi:13. maddenin 15 inden itibaren yürürküğe gireceği yazıyor.

13. madde ise,

Bu düzenlemelerin devamı niteliğinde olan Kanun Teklifiyle ise; kamu çalışanlarının

refah düzeyinin artırılması amacıyla ilave iyileştirmeler yapılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve

Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme

hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1/7/2023 - 31/12/2023

tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa

ek olarak (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu

bulunacak tutarda ilave ödeme yapılması öngörülmektedir. vs vs. SÖZLEŞMELİ YA DA FARKLI POZİSYONDA ÇALIŞANLAR VAR

YANİ 8000 TL farkı bunlar alamayacak 657 kadrolular 1 inden itibaren dedği için ALACAK...


recepavni
Aday Memur
06 Temmuz 2023 13:22

YATMAYACAK KİMSE DE ALMAYACAK. Maalesef durum bu. Alıntı yaptığınız metinde

"kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde

1/7/2023 - 31/12/2023

tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artış" diye bir ibare var. O da enflasyon farkının 1 temmuzdan itibaren olduğunu anlatan gerekçeye ait bir ibare. Seyyanen zammın 1 temmuzdan itibaren başladığını anlatan bir hüküm yok aksi var. 657ye tabi olan herkesi kapsayan bir hüküm.

NETİCE: SEYYANEN ZAMMIN 14 GÜNLÜK FARKI YATMAYACAK.

zirincik, 22 dk. önce

Gerekçe 5. paragraf:

Bu düzenlemelerin devamı niteliğinde olan Kanun Teklifiyle ise; kamu çalışanlarının

refah düzeyinin artırılması amacıyla ilave iyileştirmeler yapılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve

Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme

hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1/7/2023 - 31/12/2023

tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa

ek olarak (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu

bulunacak tutarda ilave ödeme yapılması öngörülmektedir.

Madde 14 d bendi:13. maddenin 15 inden itibaren yürürküğe gireceği yazıyor.

13. madde ise,

Bu düzenlemelerin devamı niteliğinde olan Kanun Teklifiyle ise; kamu çalışanlarının

refah düzeyinin artırılması amacıyla ilave iyileştirmeler yapılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve

Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme

hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1/7/2023 - 31/12/2023

tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa

ek olarak (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu

bulunacak tutarda ilave ödeme yapılması öngörülmektedir. vs vs. SÖZLEŞMELİ YA DA FARKLI POZİSYONDA ÇALIŞANLAR VAR

YANİ 8000 TL farkı bunlar alamayacak 657 kadrolular 1 inden itibaren dedği için ALACAK...

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