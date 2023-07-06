Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


06 Temmuz 2023 12:35
Hizmetli den düz memurluğa geçiş
Arkadaşlar %40engelli raporum var . Normal kpss önlisanstan 83 puanla hizmetli kadrosuna atandıktan sonra 2024 ekpss den alacağım puanla düz memurluğa geçiş yapabilir miyim ?

dogrusoyle
Aday Memur
06 Temmuz 2023 12:45

Geçiş değilde memurluk tercih edip atanırsan olur..


AzizK21
Aday Memur
06 Temmuz 2023 12:55

yani hizmetli olarak atandıktan sonra yeni ekpss puanımla düz memurluğu tercih edip iş başı yapabilirim . öylemi diyorsunuz

dogrusoyle, 41 dk. önce

Geçiş değilde memurluk tercih edip atanırsan olur..

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