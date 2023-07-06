Merkezi atama tercihleri hakkında

Arkadaşlar ilk kez merkezi atamada tercih yapacağım sorum şu; Bazı kadrolarda tek bir nitelik kodu varken örneğin 3001 gibi bazılarında birden fazla nitelik kodu istiyor. Kadroda istenen tüm nitelik kodlarını sağlamak zorunda mıyız yoksa birini sağlamak yeterli mi?

Arkadaşlar ilk kez merkezi atamada tercih yapacağım sorum şu; Bazı kadrolarda tek bir nitelik kodu varken örneğin 3001 gibi bazılarında birden fazla nitelik kodu istiyor. Kadroda istenen tüm nitelik kodlarını sağlamak zorunda mıyız yoksa birini sağlamak yeterli mi?