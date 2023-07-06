KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Temmuz 2023 12:42
Merkezi atama tercihleri hakkında
Arkadaşlar ilk kez merkezi atamada tercih yapacağım sorum şu; Bazı kadrolarda tek bir nitelik kodu varken örneğin 3001 gibi bazılarında birden fazla nitelik kodu istiyor. Kadroda istenen tüm nitelik kodlarını sağlamak zorunda mıyız yoksa birini sağlamak yeterli mi?

superbery
Aday Memur
06 Temmuz 2023 12:52

bütün şartlar sağlanmalı

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