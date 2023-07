20 yıllık polis olarak genç kardeşlere tavsiyem

Arkadaşlar bakın ben işime aşık bir insandım herşeyimden önce işim gelirdi fakat siz bu hataya düşmeyin işinizi yapın fazlasını asla yapmayın insiyatif almayın kanun ve yönetmelik ne ise ona göre hareket edin mutlaka yabancı dil kurslarına ve iş makinesi kurslarına lütfen üşenmeden gidin kafanızı verin youtube dan telefon tamiri işini öğrenmeye çalışın gerekirse esnaf arkadaşlarla samimi olun iş öğrenin kendinizi hukuksal olarak geliştirin aklınıza mantığınıza yatmayan şeyleri araştırın kendinizi her zaman makul ve hukuksal yönden savunmayı öğrenin kendinizi asla kullandırtmayın şeflerinize saygınızı gösterin ama her zaman mesafeli olun sizinle öyle ileri geri konuşmasına asla taviz vermeyin taviz tavizi doğurur her an pamuk ipliğinde gibi düşünün bu meslek elinizden giderse yapacak mesleğiniz olsun asla bu mesleğe bel bağlamayın hiçbir düşüncenin fanatiği olmayın ufkunuzu genişletin size bişey katıcak insanlarla bir arada olun öz saygınızı ve hayatınıza yön veren egonuzu asla ezdirmeyin kendinizi sevin giyiminize bakınıza sağlığınıza önem verin bu meslek geçimimizi sağlayacağımız bir iştir fazlası yoktur kendinizteki yeteneğe ses verin ve yeteneğinizin peşinden gidin asla geçmişte takılı kalmayın bu günü yaşayın ev araba alamıyorum diye üzülmeyin yatırım yapmayı araştırmayı öğrenin muhabbete dalıp zamanınızı çar çur etmeyin en büyük hazine kendinizdir kendinizi her zaman geliştirmeye açık bırakın asla kederlenip hayata küsmeyin hayatı hep sevin anı yaşayın asla ve asla geçmişin veya hayatınızdaki olumsuzluğun peşine düşmeyin tüm olumsuzlukları imkansızlıkları bir yana bırakıp kendiniz için hayata tutunun kimse sizden ve ailenizden önemli değildir en önemli yatırımınız geleceğiniz ve kendinizdir.Modunuzu umudunuzu hayallerinizi yıktırmayın gerekirde hayalinizi umudunuzu kendinize saklayın kimsenin yorumuna açmayın ve hedeflerine sıkı sıkı bağlı kalın bu meslek herşey değildir mesleği kaybedince ne olucam diye üzülmek yerine kaybedersem de bu var diyecek zanaati elde edin.