antideprasan kullanmaya başladım.

Emniyete bildirme dediğin istersen heyete sevkini istersin işin içinde de psikiyatri olunca muhtemelen D dilimi verilir silahin alınır . Yani geri hizmet memurluğu . Öyle olursa da normal memur gibi çalışırsın maaşında düşüş olur o senin vermen gereken bir karar

Emniyete bildirme dediğin istersen heyete sevkini istersin işin içinde de psikiyatri olunca muhtemelen D dilimi verilir silahin alınır . Yani geri hizmet memurluğu . Öyle olursa da normal memur gibi çalışırsın maaşında düşüş olur o senin vermen gereken bir karar