Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Temmuz 2023 13:01
antideprasan kullanmaya başladım.

2 ayrı ilaç mg ları hafif olmak üzere antideprasan kullanmaya başladım.ilaçlar gün içinde sersemleştiriyor ve çevreme hissetirmeye başladım.zaten geceleri uyku denen bir şey kalmadı.bunu emniyete bildirmelimiyim.işleyiş nasıl olur.bana bir yardımları dokunurmu,aksine zararlarımı dokunur.çoluk çocuğum var çalışmam gerekiyor.ama kaldıramıyorum artık


aliriza46
Aday Memur
06 Temmuz 2023 13:25
Emniyete bildirme dediğin istersen heyete sevkini istersin işin içinde de psikiyatri olunca muhtemelen D dilimi verilir silahin alınır . Yani geri hizmet memurluğu . Öyle olursa da normal memur gibi çalışırsın maaşında düşüş olur o senin vermen gereken bir karar
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