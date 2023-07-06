Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


06 Temmuz 2023 13:01
Uzman çavuş tazminat hakkında
Komutanlarım arkadaşlar bir sorum olacak bu sene 7.senem ve Allah'ın izni ile bırakıyorum şuan zam geldi 1.1755 ve sekiz bin liralık bir zam nafaka icra oyak herşeyi çıkarıp hesabımı yaptigimda (bombaimha tazminatı) ile birlikte 35.000 lira net elime geçen bir tutar var gelir vergisi nafaka + nafaka tazminat +oyak çıktığımda ise 26.400 lira gibi bir tutar cebime kalıyor benim merak ettiğim şudur 7 sene sonunda alacağım tazminat nasıl hesaplanacak 35.000 olan net tutardan hangi kalemler cıkıp hesaplanacak veya bu verilen 8 bin liralık kısım tazminata yansiyacakmi bilgisi olan varsa bilgilendirirse herkes forumda okur bu paylaşımı bilgi edinir.

Emir1305
Aday Memur
06 Temmuz 2023 13:20
Seyyanen verilen zammı düseceksin.sadece yüzdelik verilen zammı ekleşuanki maaşının üstüne ona göre hesabını yap.

Ayınonbeşi06
Aday Memur
06 Temmuz 2023 13:25
Neden düşüyoruz bodroya yansımıyormu seyyanen olan kısım o zaman bu zammın bir anlamı yok bizim için
Emir1305, 6 dk. önce
Seyyanen verilen zammı düseceksin.sadece yüzdelik verilen zammı ekleşuanki maaşının üstüne ona göre hesabını yap.
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