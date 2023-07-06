Uzman çavuş tazminat hakkında

Komutanlarım arkadaşlar bir sorum olacak bu sene 7.senem ve Allah'ın izni ile bırakıyorum şuan zam geldi 1.1755 ve sekiz bin liralık bir zam nafaka icra oyak herşeyi çıkarıp hesabımı yaptigimda (bombaimha tazminatı) ile birlikte 35.000 lira net elime geçen bir tutar var gelir vergisi nafaka + nafaka tazminat +oyak çıktığımda ise 26.400 lira gibi bir tutar cebime kalıyor benim merak ettiğim şudur 7 sene sonunda alacağım tazminat nasıl hesaplanacak 35.000 olan net tutardan hangi kalemler cıkıp hesaplanacak veya bu verilen 8 bin liralık kısım tazminata yansiyacakmi bilgisi olan varsa bilgilendirirse herkes forumda okur bu paylaşımı bilgi edinir.

Komutanlarım arkadaşlar bir sorum olacak bu sene 7.senem ve Allah'ın izni ile bırakıyorum şuan zam geldi 1.1755 ve sekiz bin liralık bir zam nafaka icra oyak herşeyi çıkarıp hesabımı yaptigimda (bombaimha tazminatı) ile birlikte 35.000 lira net elime geçen bir tutar var gelir vergisi nafaka + nafaka tazminat +oyak çıktığımda ise 26.400 lira gibi bir tutar cebime kalıyor benim merak ettiğim şudur 7 sene sonunda alacağım tazminat nasıl hesaplanacak 35.000 olan net tutardan hangi kalemler cıkıp hesaplanacak veya bu verilen 8 bin liralık kısım tazminata yansiyacakmi bilgisi olan varsa bilgilendirirse herkes forumda okur bu paylaşımı bilgi edinir.