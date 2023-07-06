Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Temmuz 2023 13:19
DHMİ AİM Kadrosuna Tercih Verecekler
2023/1 merkezi atamada DHMİ AİM tercihi yapmak isteyen sıralaması ilk 150'de olan arkadaşlar tercih grubumuz için ulaşabilir.

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