Tayin ayrılma işlemi kaç gün içerisinde?

Hocam şu an izinliyiz, yaz tatilindeyiz. 1 Eylul'e kadar kanunen hakkimiz var. Milli Egitimler bir an once is bitsin diye sıkıstirabilirler, aldirmayin. Simdi burada buna karsi cikacak olanlara derin bir arastirma yapmalarini oneriyorum. Ayrica il icinde tum islemlerinizi de 1 gun icinde halletmek zorunda da degilsiniz. Ilisik kesmenizi izleyen is gunu baslangic yapabilirsiniz. Mesela Cuma kestiniz, Pazartesi baslarsiniz. Sali kestiniz, Carsamba baslarsiniz. Hayirlisi olsun.