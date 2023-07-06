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06 Temmuz 2023 13:27
Tayin ayrılma işlemi kaç gün içerisinde?

İl içi tayin takviminde 21 inden itibaren ayrıma yazıyor, 21 inde hemen ayrılmak mı gerekiyor veya ne zamana kadar süre var?


unlukurabiye
06 Temmuz 2023 13:41

O tarihte şehir dışında olmucam kimse bilmiyor mu? Fikri olan yok mu?


fuzuli-i sani
Şef
06 Temmuz 2023 13:56

15 günlük süre var


popcorn007
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 13:58

İl içi olduğu için 1 gün içinde tüm işlemlerinizi halletmeniz gerekiyor yönetmelik açık ve nettir. Aynı gün içinde yeni görev yerinize başlamanız esastır. 15 günlük olan süre İL DIŞI OLANLAR İÇNİDİR!

fuzuli-i sani, 1 saat önce

15 günlük süre var


popcorn007
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 14:02

1 gün içinde işinizi halletmeniz lazım.

unlukurabiye, 1 saat önce

O tarihte şehir dışında olmucam kimse bilmiyor mu? Fikri olan yok mu?


unlukurabiye
06 Temmuz 2023 14:13

Tamam 1 gün içinde diğer tarafa başlamalıyım ancak ayrılışı 21 inde mi yapmam gerekiyor?


popcorn007
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 14:19
Okul idareniz size bilgi verecek o zaman
unlukurabiye, 43 dk. önce

Tamam 1 gün içinde diğer tarafa başlamalıyım ancak ayrılışı 21 inde mi yapmam gerekiyor?


unlukurabiye
06 Temmuz 2023 14:27

Okul idaresi bilgi verecektir muhakkak ancak benim şimdi öğrenmem gerek tatile gidicem öyle bi durum varsa iptal etmeliyim, hiç il içi tayin isteyen yok mu daha önce kimse bilmiyor mu?


popcorn007
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 14:27
Hocam okulu arayıp öğrenin bence daha temiz bilgi alırsınız. Ya da ilçe mem i arayın.
unlukurabiye, 29 dk. önce

Okul idaresi bilgi verecektir muhakkak ancak benim şimdi öğrenmem gerek tatile gidicem öyle bi durum varsa iptal etmeliyim, hiç il içi tayin isteyen yok mu daha önce kimse bilmiyor mu?


unlukurabiye
06 Temmuz 2023 14:30

Hocam şimdi olmayan bi tayin için nasıl arayayım başvuru 13 ünde, arayıp tayinim çıkarsa demem biraz abes olur

popcorn007, 29 dk. önce
Hocam okulu arayıp öğrenin bence daha temiz bilgi alırsınız. Ya da ilçe mem i arayın.

melcea
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 14:30

Hocam şu an izinliyiz, yaz tatilindeyiz. 1 Eylul'e kadar kanunen hakkimiz var. Milli Egitimler bir an once is bitsin diye sıkıstirabilirler, aldirmayin. Simdi burada buna karsi cikacak olanlara derin bir arastirma yapmalarini oneriyorum. Ayrica il icinde tum islemlerinizi de 1 gun icinde halletmek zorunda da degilsiniz. Ilisik kesmenizi izleyen is gunu baslangic yapabilirsiniz. Mesela Cuma kestiniz, Pazartesi baslarsiniz. Sali kestiniz, Carsamba baslarsiniz. Hayirlisi olsun.


unlukurabiye
06 Temmuz 2023 14:32

Teşekkürler hocam, benim sorunum 21 inde tatilde olucam, önceden aldığım tatil, sonra zaten gelicem, bilgi için sağolun

melcea, 26 dk. önce

Hocam şu an izinliyiz, yaz tatilindeyiz. 1 Eylul'e kadar kanunen hakkimiz var. Milli Egitimler bir an once is bitsin diye sıkıstirabilirler, aldirmayin. Simdi burada buna karsi cikacak olanlara derin bir arastirma yapmalarini oneriyorum. Ayrica il icinde tum islemlerinizi de 1 gun icinde halletmek zorunda da degilsiniz. Ilisik kesmenizi izleyen is gunu baslangic yapabilirsiniz. Mesela Cuma kestiniz, Pazartesi baslarsiniz. Sali kestiniz, Carsamba baslarsiniz. Hayirlisi olsun.


popcorn007
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 14:33
Evet bunu ben de bir yerden okumuştum ama yönetmeliğe göre 1 gündür. Sonradan ya soruşturma açarlarsa ne yapacak bu hocamız? Durduk yere haklı dahi olsa neden soruşturmayla bir de başı ağrısın ki? Cidden sıkıntılı bir durum bu.
melcea, 26 dk. önce

Hocam şu an izinliyiz, yaz tatilindeyiz. 1 Eylul'e kadar kanunen hakkimiz var. Milli Egitimler bir an once is bitsin diye sıkıstirabilirler, aldirmayin. Simdi burada buna karsi cikacak olanlara derin bir arastirma yapmalarini oneriyorum. Ayrica il icinde tum islemlerinizi de 1 gun icinde halletmek zorunda da degilsiniz. Ilisik kesmenizi izleyen is gunu baslangic yapabilirsiniz. Mesela Cuma kestiniz, Pazartesi baslarsiniz. Sali kestiniz, Carsamba baslarsiniz. Hayirlisi olsun.


unlukurabiye
06 Temmuz 2023 14:36

Hocam ne konuda soruşturma anlamadım? Zaten bana okul ne derse onu yaparım

popcorn007, 23 dk. önce
Evet bunu ben de bir yerden okumuştum ama yönetmeliğe göre 1 gündür. Sonradan ya soruşturma açarlarsa ne yapacak bu hocamız? Durduk yere haklı dahi olsa neden soruşturmayla bir de başı ağrısın ki? Cidden sıkıntılı bir durum bu.

popcorn007
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 14:38
Siz okul müdürlüğünüze göre hareket edin hocam. Durduk yere başınız ağrımasın.
unlukurabiye, 20 dk. önce

Hocam ne konuda soruşturma anlamadım? Zaten bana okul ne derse onu yaparım


melcea
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 14:38

Ne hakkinda sorusturma? Ben gayet izleyen is gunu icinde baslangic da yaptim. Bayagi sure de bekledim ilisik kesmedim. Herhangi bir sorun olmadi. Maddeler cok net. Sorusturma acilirsa cevap alininca kapanir. Sorusturmalardan bu kadar cekinmeyin.

popcorn007, 23 dk. önce
Evet bunu ben de bir yerden okumuştum ama yönetmeliğe göre 1 gündür. Sonradan ya soruşturma açarlarsa ne yapacak bu hocamız? Durduk yere haklı dahi olsa neden soruşturmayla bir de başı ağrısın ki? Cidden sıkıntılı bir durum bu.

popcorn007
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 14:40
Olsun Melcea, yaş tahtaya basmayacaksın. İşini garantiye almalısın
melcea, 18 dk. önce

Ne hakkinda sorusturma? Ben gayet izleyen is gunu icinde baslangic da yaptim. Bayagi sure de bekledim ilisik kesmedim. Herhangi bir sorun olmadi. Maddeler cok net. Sorusturma acilirsa cevap alininca kapanir. Sorusturmalardan bu kadar cekinmeyin.


melcea
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 14:42

Hocam zaten 21'inde kararnameler ulasmayabilir. Bazen gec geliyor. Tatiliniz ne kadar olabilir ki zaten? 21'inde ilisik kesmek zorunda degilsiniz. Kaldi ki okulun ne dedigine gore de hareket etmeyin. Yanlis biliyor olabilirler

Bosuna tatilinizden olmayin. Bence maddeleri arastirin.

unlukurabiye, 24 dk. önce

Teşekkürler hocam, benim sorunum 21 inde tatilde olucam, önceden aldığım tatil, sonra zaten gelicem, bilgi için sağolun


melcea
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 14:44

Bu yas tahta degildir. Bu her seyden korkmaktir. Tatilini mi iptal etsin? Haklarinizi bilirseniz rahat olursunuz. Aman agzimizin tadi bozulmasin Ali Riza Bey felsefesiyle davranirsiniz, tatile gitmezsiniz. Millet yaz sonuna kadar ilisik kesmez, gezer tozar. Pismanliginizla kalirsiniz.

popcorn007, 16 dk. önce
Olsun Melcea, yaş tahtaya basmayacaksın. İşini garantiye almalısın

melcea
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 14:45

Yonetmelige gore " izleyen iş gunu"dur. Lutfen ifadeye kendi yorumunuzu katmayin.

popcorn007, 23 dk. önce
Evet bunu ben de bir yerden okumuştum ama yönetmeliğe göre 1 gündür. Sonradan ya soruşturma açarlarsa ne yapacak bu hocamız? Durduk yere haklı dahi olsa neden soruşturmayla bir de başı ağrısın ki? Cidden sıkıntılı bir durum bu.

unlukurabiye
06 Temmuz 2023 14:46

Haklısınız hocam zaten kılavuzda açıklanır belki ama tatilin iptali için belli bir zaman olduğu için erkenden öğrenmeye çalışıyorum kendimi garantiye alayım diye

melcea, 14 dk. önce

Hocam zaten 21'inde kararnameler ulasmayabilir. Bazen gec geliyor. Tatiliniz ne kadar olabilir ki zaten? 21'inde ilisik kesmek zorunda degilsiniz. Kaldi ki okulun ne dedigine gore de hareket etmeyin. Yanlis biliyor olabilirler

Bosuna tatilinizden olmayin. Bence maddeleri arastirin.

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