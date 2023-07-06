Tayin ayrılma işlemi kaç gün içerisinde?

Evet bunu ben de bir yerden okumuştum ama yönetmeliğe göre 1 gündür. Sonradan ya soruşturma açarlarsa ne yapacak bu hocamız? Durduk yere haklı dahi olsa neden soruşturmayla bir de başı ağrısın ki? Cidden sıkıntılı bir durum bu.

Evet bunu ben de bir yerden okumuştum ama yönetmeliğe göre 1 gündür. Sonradan ya soruşturma açarlarsa ne yapacak bu hocamız? Durduk yere haklı dahi olsa neden soruşturmayla bir de başı ağrısın ki? Cidden sıkıntılı bir durum bu.