Muhalefetin Azıcık Kımıldaması Bile Çok Fayda Sağladı

Kim ne derse desin. En düşük memura 22.000 vaadi tamamen Kılıçdaroğlu?nun vaadine karşılık oldu.

Adamı severiz sevmeyiz, birçok konuda da çok hatası oldu. Ama bu konuda bir teşekkürü hak ediyor.

Aksi durumda %20-25 gibi bir zammı elimize verip göndereceklerdi. Zira özel sektörde bile zamlar bu oranlarda. Hele hele Şimşek döneminde asla bu gerçekleşmezdi. Cumhurbaşkanı da ağzından çıkanı mutlaka gerçekleştiriyor.

Demekki akıllı bir muhalefet olsa iktidarı çalıştırabiliyor. Bundan sonra umarım daha da iyi muhalefet ederler.

Tekrar belirtmekte fayda var. Özellikle oransal zamn bir öğretmenler için çok düşük. Ama seçim dönemindeki karşılıklı salvolar da olmasaydı kimsenin aklının ucundan bile geçmiyordu memur maaşı düzenlemesi.

Şimdi bugün yarın biraz daha mücadele etsek de en azından şu oransal kısmı %25 yapabilsek. Ama herkes tatil keyfinde. Burada olanları da pek takan yok.