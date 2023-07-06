Genel Saglık İş Yarın Maaşları protesto etmek için Greve Gidiyor

Sağcı sendikalar üyelerine sol sendikalar kadar güvenemez. Sağ sendika Üyelerininde kendi sendikalarına güvendiğini sanmam. Yani diyeceğim o ki ne bizden nede bizim sendikacılardan bı cacık olmaz. Türksaglıksen üyesiyim sendika parasının hatrına duruyom.

Sağcı sendikalar üyelerine sol sendikalar kadar güvenemez. Sağ sendika Üyelerininde kendi sendikalarına güvendiğini sanmam. Yani diyeceğim o ki ne bizden nede bizim sendikacılardan bı cacık olmaz. Türksaglıksen üyesiyim sendika parasının hatrına duruyom.