Yeni Atama TAYİN

Herkese merhabalar eşim son sağlık bakanlığı alımında Yaşlı Bakım Teknikeri olarak şuanda yaşamakta olduğumuz şehre atandı 2 aydır çalışmakta ben ise kadrolu İKM'yum ve başka bir şehirde başka bir kuruma atamam gerçekleşti bunun üzerine eşim tahminen ne kadar süre sonra benim gideceğim şehire tayin isteyebilir.? Bir çocuğumuz var ve deprem bölgesindeyiz.

Herkese merhabalar eşim son sağlık bakanlığı alımında Yaşlı Bakım Teknikeri olarak şuanda yaşamakta olduğumuz şehre atandı 2 aydır çalışmakta ben ise kadrolu İKM'yum ve başka bir şehirde başka bir kuruma atamam gerçekleşti bunun üzerine eşim tahminen ne kadar süre sonra benim gideceğim şehire tayin isteyebilir.? Bir çocuğumuz var ve deprem bölgesindeyiz.