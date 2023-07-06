Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Temmuz 2023 13:57
Yeni Atama TAYİN
Herkese merhabalar eşim son sağlık bakanlığı alımında Yaşlı Bakım Teknikeri olarak şuanda yaşamakta olduğumuz şehre atandı 2 aydır çalışmakta ben ise kadrolu İKM'yum ve başka bir şehirde başka bir kuruma atamam gerçekleşti bunun üzerine eşim tahminen ne kadar süre sonra benim gideceğim şehire tayin isteyebilir.? Bir çocuğumuz var ve deprem bölgesindeyiz.

cemalettin32
Aday Memur
06 Temmuz 2023 14:51
1 yıl diye biliyorum
Toplam 1 mesaj

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