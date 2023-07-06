Aylık vergi matrahı

olaya vergi matrahı olarak değil direkt ödenecek gelir vergisi bazında bakmalısın çünkü asgari ücretli de temmuzda %15 iken ağustosta kısmi %20 lik dilime giriyor daha sonra eylülde tamamen %20 ye girip aralığa kadar bu şekilde devam ediyor. Bu nedenle istisna tutarları neredeyse her ay değişiyor.

Örneğin temmuz-aralık aylarında hep matrahın 14.600 olursa ve %20 de olursan. 14.600*%20=2.920 gelir vergin çıkar. temmuzda istisna tutar 17.10,35 tl olduğundan 1.209,65 tl ödersin. ağustosta istisna tutar 1.902,62 tl olduğundan 1.017,38 tl ödersin. eylülden aralığa istisna tutar 2.280,47 tl olduğundan 639,53 tl ödersin. hesabı bu şekilde yapmak gerekir.