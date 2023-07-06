Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 13:59
Aylık vergi matrahı

Bildiğiniz gibi asgari ücret kadar kısım gelir vergisi istisnasına tabidir. Asgari ücrette 11400 TL oldu, aylık vergi matrahı 14600 TL olan birisi %20lik dilime bu ay girerse uygulanacak gelir vergisi kesintisi ne kadar olur? Teşekkür ederim.


alikuşcu
Aday Memur
06 Temmuz 2023 14:10

tamamı bu ay giriyorsa 14600*0,05


volkanv38
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 14:17

olaya vergi matrahı olarak değil direkt ödenecek gelir vergisi bazında bakmalısın çünkü asgari ücretli de temmuzda %15 iken ağustosta kısmi %20 lik dilime giriyor daha sonra eylülde tamamen %20 ye girip aralığa kadar bu şekilde devam ediyor. Bu nedenle istisna tutarları neredeyse her ay değişiyor.

Örneğin temmuz-aralık aylarında hep matrahın 14.600 olursa ve %20 de olursan. 14.600*%20=2.920 gelir vergin çıkar. temmuzda istisna tutar 17.10,35 tl olduğundan 1.209,65 tl ödersin. ağustosta istisna tutar 1.902,62 tl olduğundan 1.017,38 tl ödersin. eylülden aralığa istisna tutar 2.280,47 tl olduğundan 639,53 tl ödersin. hesabı bu şekilde yapmak gerekir.

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