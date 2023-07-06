Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 14:12
Memurlardan üç talep: Zam teklifinde düzeltme istediler

Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşerek taleplerini iletti. Talepler Cumhurbaşkanlığına da gönderildi.

"EN DÜŞÜK MAAŞ 20 BİN 517 LİRA OLUYOR"

Memur-Sen'in en düşük memur maaşının 22 bin 17 lira olmadığı değerlendirmesi var. Memur-Sen, 15. derecede hizmetli bekar memurun en düşük maaşı aldığını ifade ediyor. Şu anda 10 bin 466 lira olan mevcut maaş zam sonrası 20 bin 517 lira olacak. Bu durumun düzeltilmesi isteniyor.

"İŞÇİ-MEMUR MAAŞI EŞİTLENMELİ"

İkinci talep kamu işçilerinin maaşıyla memur maaşlarının eşitlenmesi yönünde. Kamu işçilerinin en düşük maaşının temmuz ayındaki yüzde 15 zamla 26 bin lira olacağına dikkat çekiliyor. En düşük memur maaşının da bu tutara yükselmesi talep ediliyor.

"EMEKLİLERE DE SEYYANEN ZAM"

Memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de yansıtılması talep ediliyor. 2 milyon 300 bin memur emeklisinin mağduriyet yaşayacağı belirtiliyor.

Bu arada seyyanen zammın yürürlük tarihi 15 Temmuz olacak. 15 Temmuz'da memurlar bu zammın yarısını alabilecek. Bu nedenle yürürlük tarihinin 1 Temmuz olması isteniyor.


Aksak bey
Şube Müdürü
06 Temmuz 2023 14:18

Klasik Ali Yalçın oyunu

Devlet verirse planlamada varsa gerçekten "bu büyük kazanımı biz aldık" müjdeler olsun diyecekler.

Vermezse;

"İstedik vermediler, memurumuzun hakkını bilmem kaç yıldır savunduğumuz gibi bundan sonra da savunmaya, Türkiye Yüzyılı projesinde yer almaya devam edeceğiz"

Sonuç;

Anası ağlamış bir memur, borç batağında, kredi ve kartlarını bırak ev kirasını ödeyemeyen memur.


Aksak bey
Şube Müdürü
06 Temmuz 2023 14:20

Ergün Atalay gibi erkek lazım başa.

Gazeteci maaşları sorduğunda dün işe başlayan çayçım senden çok alıyor dedi ya. Ulan ne diyeceğimi bilmiyorum hâlâ hayret bişey.


M Can
Daire Başkanı
06 Temmuz 2023 14:21

Talepler gayet yerinde ve gerekçeleri haklı....

Seyyanen zam yerine taban maaşlara yapsalar hem emekli memur da yararlanır, hemde çalışanların emekli olması durumunda emekli ikramiyesi ve maaşlarına katkı sağlardı..

İnşallah talepler dikkate alınır ve bunlar düzeltilir...


Devir Kötü
Şef
06 Temmuz 2023 14:24

Tamamen algıl amaçlı biz de sizin için çabalıyoruz mesajı empoze etmek için sunulan bir talep. Gerçekte hiç bir faydası olmayacak gereksiz boş beleş bir açıklama.


Devir Kötü
Şef
06 Temmuz 2023 14:26

Zam mevzusunda Merkür Venüs mottosuna Memur-sen ve genel başkanı Ali Yalçın'dan daha çok güveniyorum


sgkolik
Aday Memur
06 Temmuz 2023 14:28

yarım saate emekliye zam gelir seyyanen


Clark011.
Şef
06 Temmuz 2023 14:29
Neden yarım saat
sgkolik, 29 dk. önce

yarım saate emekliye zam gelir seyyanen


cetek
Aday Memur
06 Temmuz 2023 14:32

Maaşlar işçiyle eşitlenmeli demiş. Hani onlar çok daha yüksek bir seviyede ya onlara eşitlenecekmiş memurlar. Buçuk Aliden fazlası beklenmezdi.


esenö
Aday Memur
06 Temmuz 2023 14:42

Yani memur için yine 3 bucuk istiyor :)

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