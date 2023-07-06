Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


06 Temmuz 2023 14:15
Ek Ders Ne Kadar Oldu?
Arkadaşlar ek ders net ne kadar oldu acaba

TakaNuri
Şef
06 Temmuz 2023 14:18

62 TL

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz Zammı Beli oldu. 17.55 + 8.000 TLMüdüre okulun bahçesini temizlemem dedimMemura yeni kazık yükleniyor%17,5 Zam Oranına Göre Yeni TaktikSeyyanen Zammın Bir Yıllık Farkı ve Bilançosu.Eğitim Bir Sen Ali Yalçın Siz Ne iş Yaparsınız ?Ek ders yükseltilir mi?Memur Maaşındaki Türlü Türlü OyunlarTayin ayrılma işlemi kaç gün içerisinde?#Öğretmene34bintl

Sözlük

günah keçisi 3 uyuz 1 hiç bir neden yokken konuşöayı kesen insan 4 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi 1 zülfü livaneli 2 mesabe 1 artık kimsenin karşı tarafı dinelmemesi 5 arı 1 Emgek eginde kalmas. 1 yabancıların bizden apardığı şarkılar 1

Son Haberler

Memur-Sen Genel Başkanı Çalışma v Bakanı Işıkhan ile görüştüDışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldiYargıtay Üyesi'nin eşini ısıran köpeğin sahibi tutuklandıKaramollaoğlu ile Davutoğlu ortak açıklamada bulunuyorZonguldak'ta 6 köyde şap karantinası başlatıldı

Editörün Seçimi

Cumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yokİkinci El Ucuz Suni Deri Dönerli Amortisörlü Satılık KoltukSeyyanen Zamdan 3647 TL Maaş FarkıEğitim Bir Sen Ali Yalçın Siz Ne iş Yaparsınız ?