Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 14:35
Üniversitede destek personeliyken mübalirliğe geçiş var mı
Üniversitede çakılı kadro olduğundan geçişin olamayacağını söylüyorlar, doğru mu

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