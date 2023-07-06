Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


06 Temmuz 2023 14:40
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Bugün açıklanan kılavuzda önlisanstan İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi bir kişilik alım varmış. Daha önce buraya atanan veya atama bekleyen var mı? Ya da tercih verecek olan? Birkaç sorum var.

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