Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Temmuz 2023 14:51
Dhmi Tekniker

Maaşı ne kadar la söyleyin yeminle yazmayacam sadece merak


bunudagormedik
Genel Müdür
06 Temmuz 2023 14:55

Dhmi harici kitlerde çalışan mühendisten fazla tahminen 36-40 bin arasıdır...

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