Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


06 Temmuz 2023 14:51
Akademik personel hakları

Hocalarım merhabalar, doğum sonu 2 yıl ücretsiz izin kullanıyorum. Ancak bu süreçte fakülteden iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almam, akademik yayın ve faaliyet raporu doldurmam vb konularda sürekli mail alıyorum. Ve bunları yapmam konusunda da resmi yazı geliyor sistemime. Şu an bilgisayarımı açabilecek vaktim bile yok. Yasal olarak ilgili konudaki durum hakkında net bir bilgiye ulaşamadım. Bilgi öneri tavsiyeniz varsa çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum.

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